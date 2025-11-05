La communauté GTA 6 retient son souffle. Alors que le jeu est déjà repoussé à mai 2026, un changement subtil sur le site de Rockstar a suffi à déclencher une vague de panique ce week-end.

La date de sortie a disparu de la page d'accueil. Même si c'est probablement une fausse alerte, de nouvelles rumeurs d'insiders parlent de "rapports contradictoires" en interne.

Pourquoi les fans craignent-ils un nouveau report ?

Le point de départ de la panique : la date de "mai 2026" a été retirée de la page d'accueil principale de Rockstar. Des comptes influents comme TheGTA6Informer ont relayé ce changement, provoquant l'hystérie.

GTA 6 DELAYED AGAIN…?



Rockstars website was updated recently, removing the 'May 26 2026' release date from the art.



Bien que la date soit toujours présente sur la page GTA 6 officielle, ce changement, si minime soit-il, est perçu comme un très mauvais signe par une communauté déjà échaudée par le premier délai.

Des "rapports contradictoires" chez Rockstar ?

Cette panique est alimentée par de nouvelles rumeurs. Reece Reilly, animateur du podcast Kiwi Talkz, a ajouté de l'huile sur le feu. Il affirme entendre des "rapports contradictoires" de la part de développeurs de différents studios Rockstar.

Il suggère qu'il y a un débat interne sur la faisabilité de la date de mai 2026. Le jeu approcherait de la fin, mais nécessiterait une phase de test colossale pour éviter un fiasco à la Cyberpunk 2077.

Faut-il vraiment s'inquiéter ?

Probablement pas. Les insiders, y compris d'anciens de Rockstar, jugent un nouveau report "incroyablement improbable". Le changement sur le site web est sans doute une simple modification de design.

L'attention se tourne maintenant vers la maison-mère, Take-Two, et son appel aux investisseurs du 6 novembre. Si un report devait être annoncé, ce serait là. Cependant, il est plus probable que Take-Two rassure tout le monde pour éviter un plongeon de l'action.

Foire Aux Questions (FAQ)

La date de sortie de GTA 6 a-t-elle officiellement changé ?

Non. La date de sortie officielle est toujours "mai 2026". Elle a juste été retirée de la page d'accueil de Rockstar, mais reste visible sur la page dédiée au jeu.

Pourquoi Rockstar a-t-il licencié du personnel si le jeu n'est pas fini ?

Les récents licenciements chez Rockstar ont ajouté à l'inquiétude des joueurs, qui craignent que cela n'impacte la phase finale de test et de polissage, jugée cruciale.

Quand aurons-nous des nouvelles officielles ?

L'industrie attend l'appel aux résultats financiers de Take-Two, la maison-mère de Rockstar, le 6 novembre. C'est généralement à ce moment que les dates de sortie majeures sont confirmées ou modifiées.