Alors que tout le monde s'attendait à un nouveau trailer de GTA 6 la semaine dernière, le prochain titre de Rockstar ne donne toujours aucune nouvelle officielle. Selon des sources internes au projet, les développeurs enregistreraient actuellement du retard dans leur planning officiel, pour des raisons variées, mais également à cause de Take Two, la maison mère.

Vers un jeu plus soft

Selon Bloomberg, Take Two Interactive aurait ainsi demandé à Rockstar de modifier en partie son titre afin de le rendre "plus sage". Il serait notamment question pour les scénaristes de modérer les lignes de dialogues pour éviter de multiplier les blagues trop grossières, misogynes ou racistes. Pas question ainsi de pointer du doigt les personnes transgenres ou les minorités comme c'est presque "traditionnellement" le cas dans la franchise la moins sage du secteur du jeu vidéo.

Le site évoque également le retard pris dans le développement du jeu : plusieurs deadlines n'auraient pas été respectées dans le planning de développement au fil des dernières années. Pour autant, Rockstar a l'habitude de voir large et de se laisser du temps, le retard pris n'aurait donc aucune incidence sur la fenêtre de sortie prévue. Le développement de GTA 6 a débuté en 2018, mais sa phase de préproduction avait commencé en 2014.

Toujours est-il que la sortie de GTA 6 ne concerne pas que les joueurs : plusieurs grands éditeurs surveillent attentivement le titre de Rockstar, afin notamment de décaller la sortie de leurs propres jeux pour s'éviter une concurrence trop rude... Pour les mêmes raisons, d'autres éditeurs se gardent encore de communiquer sur les dates de sorties de leurs prochains jeux.