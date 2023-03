Tom Henderson est généralement bien informé, et le journaliste vient de lâcher une information qui fait l'effet d'une bombe auprès des joueurs : Rockstar devrait officiellement présenter GTA 6 en fin d'année.

Rockstar se fait très discret (comme toujours) concernant ses prochains titres, et la chose vaut également pour GTA 6. Le titre particulièrement attendu alors que le public continue de se rassembler en masse sur GTA Online, a fait l'objet d'une fuite d'ampleur il y a quelques mois, laissant planer quelques doutes concernant l'avancement du projet.

Une annonce en fin d'année

Mais selon Tom Henderson, Rockstar prépare les choses en grand et selon des fuites internes, l'annonce qui se prépare sera tout simplement "la plus grande annonce de jeu de tous les temps". De quoi faire monter la hype autour du titre.

On précise que Rockstar compte mettre le paquet sur la présentation, avec très certainement un gigantesque show dédié qui se déroulera en octobre ou novembre.

Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à une disponibilité dans la foulée. D'ailleurs, GTA 6 pourrait ne pas sortir non plus en 2024 mais plutôt à partir de 2025. Rockstar a pris l'habitude de dévoiler et annoncer ses jeux 2 années avant leur sortie.