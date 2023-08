Après une fuite majeure il y a quelques mois, GTA 6 fait l'objet d'un nombre grandissant de rumeurs et théories des fans. Il faut dire que le jeu de Rockstar est sans aucun doute l'un des plus attendus du moment, alors même que GTA 5 affiche encore une popularité insolente malgré son âge.

C'est à l'occasion de la publication des résultats de Take-Two que le PDG du groupe a semé quelques informations sur le prochain titre majeur de Rockstar. Il était notamment question de répondre des critiques des joueurs face à l'annonce du portage de Red Dead Redemption sur PS4 et Switch, annoncé le 17 aout au prix de 49,99€. Take Two estime que le prix est "juste" et que le travail réalisé par Double Eleven n'est pas à critiquer...

Take Two s'attend à des revenus record en 2025

Strauss Zelnick a ainsi indirectement évoqué GTA VI pour calmer les foules et indiqué " Nous sommes confiants sur notre capacité à placer le groupe sur un point d'inflexion significatif au cours de l'exercice 2025, qui, selon nos estimations, inclura de nouveaux niveaux records en termes de performance opérationnelle".

Cet exercice fiscal 2024-2025 se tient du 1er avril 2024 au 30 mars 2025, ce qui laisse présager d'une sortie de GTA6 sur l'intervalle. Take Two s'annonce à une augmentation de 2,5 milliards de dollars et seul un titre majeur comme GTA 6 aurait la capacité de générer autant de revenus.

Désormais, les rumeurs évoquent une annonce officielle du jeu entre septembre et octobre prochain.