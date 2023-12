GTA 6 s'est déjà offert quelques records avec sa bande-annonce, alors même que le titre ne sortira pas avant 2025. Le titre de Rockstar devrait ainsi s'imposer à nouveau comme une référence dans le genre et s'octroyer un record de ventes... Rappelons que Take2 ambitionne de réaliser plus d'un milliard de dollars de recettes dès le premier mois d'exploitation du jeu, et l'objectif est plus que réalisable.

Malheureusement, on devrait assister à la même situation qu'avec GTA V concernant la déclinaison sur les différentes plateformes, à savoir une version PC qui serait repoussée d'un an environ.

Mike York, un ancien de Rockstar s'est exprimé sur le sujet. L'animateur 3D a travaillé sur GTA 5 et RRed Dead Redemption 2 et confirme que Rockstar donne la priorité aux consoles de salon. Pour Rockstar, les consoles sont plus rentables que les PC, notamment parce que le piratage y est plus limité. Il n'y a donc aucune urgence à proposer son jeu "gratuitement" sur PC alors qu'il suffit de donner l'exclusivité aux consoles pendant 6 mois à un an.

Ce choix se fait dès le processus de développement, et cela explique aussi pourquoi le titre en version PC n'est tout simplement pas encore prêt au moment de la sortie console : il nécessite encore beaucoup de travail de développement et d'optimisation. D'ailleurs, il est devenu plus simple de développer sur PS5 et Xbox Series puisque les machines partagent une architecture très proche, tandis que sur PC, il faut composer avec des milliers de configurations propres à chaque joueur...

La version PC du jeu profite néanmoins d'améliorations notables, correctifs de bugs... Les développeurs peuvent également ajouter du contenu auquel ils ont pensé depuis la sortie originale sur console, exploiter le surplus de puissance pour ajouter des effets... Les joueurs PC ne sont donc pas perdants dans l'histoire...

Reste à savoir combien de temps il faudra patienter pour mettre la main sur le titre en version PC.