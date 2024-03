Grand Theft Auto VI est sans doute LE jeu vidéo le plus attendu du moment, et ce depuis des années déjà. Prévu pour une sortie en 2025, il faudra peut-être se montrer plus patient que cela.

Sans un article paru sur le site de Kotaku, des sources évoquent du retard accumulé sur le projet qui pourrait amener à un report de sortie. Il se pourrait ainsi que la sortie de GTA VI prévue pour 2025 glisse vers 2026.

Rockstar aurait conservé pour objectif interne de proposer une sortie en début d'année 2025, néanmoins il se profilerait plutôt une sortie à l'automne et un report probable à 2026 comme "plan de secours".

Toujours selon Kotaku, les retards accumulés rendraient les dirigeants de Rockstar "inquiets et nerveux". Il faut dire que Take Two a promis à ses actionnaires des chiffres records pour 2025.

Le titre serait dans la phase finale de son développement, mais il resterait énormément de travail aux équipes pour que le niveau du jeu corresponde aux attentes de Rockstar.