C'est le 17 septembre 2013 que Grand Theft Auto V est sorti sur consoles : 10 années que le titre régale les fans chaque jour au fil d'un support technique sans aucune faille de la part de Rockstar.

Sorti sur PS3 et Xbox 360 au départ, le titre a subi quelques portages et aménagements : sur PC, puis sur PlayStation 4 et Xbox One avant de profiter d'une mise à jour technique pour profiter des consoles PS5 et Xbox Series en 2022.

Une longévité et un succès exceptionnels

Le jeu déjà très dense à son lancement a réussi à perdurer sur la scène vidéoludique grâce à GTA Online : son pendant multijoueur en ligne qui n'a fait que multiplier les mises à jour de contenu gratuites, devenant ce qui se présente actuellement comme l'un des plus gros et vaste jeux vidéo de l'histoire par son contenu, ses missions et différents modes de jeu. À ce jour, on comptabilise 41 DLC déployés sur GTA Online.

Rapidement, GTA V s'est imposé comme le divertissement le plus rentable de l'histoire, et on ne parle pas que de jeu vidéo, mais de l'ensemble du marché du divertissement : télévision, musique, cinéma... GTA V est bien devant. C'est aussi l'un des jeux les plus rapidement rentables de l'histoire : 1 milliard de dollars générés en seulement 3 jours, et presque 8 milliards de dollars depuis son lancement.

GTA V s'est écoulé à plus de 185 millions d'exemplaires à travers le monde et s'installe ainsi à la seconde place des jeux les plus vendus derrière Minecraft.

On s'attendait à ce que Rockstar profite de l'anniversaire de GTA V pour évoquer un peu plus en profondeur la suite des événements et notamment GTA VI, mais visiblement le studio n'est pas contre prêt à évoquer son prochain jeu.