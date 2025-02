Rockstar et Take Two Interactive sont décidés à renouveler le tir réalisé avec GTA V : Grand Theft Auto VI ne sera pas proposé immédiatement sur plateforme PC et sera dans un premier temps uniquement déployé sur consoles de salon.

L'espoir était de mise et l'on pensait que Take-Two ferait l'effort de lancer GTA VI sur consoles et PC en même temps, mais finalement Strauss Zelnick vient de balayer du revers l'idée.

Dans un entretient accordé à IGN, le PDG de Take-Two a confirmé une fois de plus que GTA VI était prévu pour une sortie cet automne sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. Et quand on lui demande pourquoi il n'évoque pas la plateforme PC, c'est très simple : les joueurs devront faire preuve de patience.

Comme avec la sortie de GTA V qui avait eclipsé la sortie PC pour ne s'y rendre qu'un an après les versions console, la situation pourrait être identique avec GTA VI.

Strauss Zelnick précise qu'en général, les jeux de Take Two sont déployés simultanément sur la plupart des plateformes, mais cette tradition ne concerne pas les jeux Rockstar Games. Effectivement, c'était le cas avec GTA V et également Red Dead Redemption 2.

A ce jour, la version PC de GTA VI n'a pas été officiallisée, mais le patron confirme qu'elle est bien prévue... Il admet également que la plateforme PC représente à elle seule 40% des ventes sur laquelle Take Two ne peut se permettre de cracher, surtout que cette part évolue à la hausse chaque année depuis le déploiement des titres de Rockstar sur la plateforme Steam.

Aucun délai n'a été abordé, mais si Rockstar reproduit ce qu'il s'était passé avec GTA V, les joueurs PC pourraient avoir à attendre un an et demi après la sortie sur console pour pouvoir y gouter, soit d'ici avril 2027. Espérons donc que Rockstar réduira le délai au maximum.