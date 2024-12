GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de ces dernières années : car même si GTA V continue de cartonner et de rassembler des milliers de joueurs sur GTA Online, l'impatience grandie chez les joueurs de voir le nouvel épisode arriver.

Strauss Zelnick, le patron de Take Two, maison mère de Rockstar avait indiqué ne plus souhaiter prendre la parole et laisser au studio la gestion de sa communication autour de GTA VI, et pourtant voilà que ce dernier vient souffler un peu plus sur les braises en évoquant à nouveau le titre.

Dans une interview avec Conner Mather, le PDG a ainsi déclaré que "le jeu est extraordinaire et cela vaut la peine d'attendre. Le titre s'annonce exceptionnel et incroyable".

Il est évident qu'aucun patron ne dénigre le travail de ses équipes... D'ailleurs, Strauss Zelnick a déjà tenu ces propos par le passé, notamment concernant Red Dead Online précisant qu'il s'agirait d'une "révolution pour les jeux en ligne" alors que le titre n'a fait qu'adapter la sauce de GTA Online à l'univers de Red Dead Redemption...

Autre point notable : l'absence de communication de Rockstar qui inquiète, même s'il se murmure qu'un nouveau trailer de GTA VI serait prévu pour ce vendredi 27 décembre...