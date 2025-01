La sortie prochaine de GTA VI s'annonce comme un événement : cela fait des années que les joueurs attendent une suite au précédent volet, et les promesses de Rockstar sont imposantes...

Reste que des inquiétudes apparaissent depuis que certaines rumeurs évoquent le prix du titre...

Selon Matthew Ball d'Epyllion, 2025 pourrait être une année un peu spéciale pour le jeu vidéo... Alors que l'année passée a vu une augmentation du prix des jeux premium sur le secteur, cette nouvelle année pourrait aller encore plus loin et GTA VI pourrait d'ailleurs être le premier titre à tenter d'imposer cette nouvelle politique tarifaire.

Take Two Interactive a une communication assez agressive sur le sujet, évoquant des budgets liés aux jeux vidéo qui explosent et des prix de vente très en dessous de la réalité du marché... C'est d'ailleurs un des premiers éditeurs à avoir fait passer ses jeux de 60 à 70 dollars avec NBA 2K en 2020.

Sur cette lancée, GTA 6 pourrait ainsi être proposé au tarif de 100 dollars, soit le prix d'une édition collector chez d'autres éditeurs... Avec ce tarif, Take Two pourrait rentabiliser plus rapidement les investissements autour du titre, qui dépassent le milliard de dollars.

Il pourrait néanmoins s'agir d'une édition spéciale, associée à un accès anticipé de quelques jours, ciblant ainsi les streameurs et les plus impatients des joueurs, prêts à payer un peu plus pour jouer immédiatement. Reste à savoir si tout le secteur suivra Take Two, mais surtout si les joueurs seront prêts à dépenser un peu plus.