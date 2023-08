Voilà presque 10 ans que GTA V est sorti et qu'il régale quasiment toujours autant les joueurs. Le titre multiplie les records et est devenu le divertissement le plus rentable de toute l'histoire, tous supports confondus. Mais depuis quelques années, même si Rockstar continue d'alimenter allégrement GTA Online avec une foule de nouveau contenu, les yeux se tournent vers une suite.

Une sortie dès l'année prochaine ?

Une suite très attendue et qui ne devrait plus tarder à en croire les dires de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive qui s'est livré à quelques confidences. Lors d'une interview accordée à CNBC, il était ainsi questionné sur la date de sortie précise de GTA VI, ce à quoi le patron a rétorqué qu'il serait lancé au cours de l'année fiscale 2025 du groupe.

Cela nous renvoie entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Il précise toutefois souhaiter réserver la primeur à Rockstar d'en dire un peu plus et notamment de préciser la date exacte du lancement. Le PDG rappelle également avoir déjà annoncé avoir de grosses sorties pour l'année prochaine lors de la présentation de ses résultats aux investisseurs, tout en confirmant à nouveau anticiper la génération de 8 milliards de dollars sur le prochain exercice.

Reste désormais à savoir si GTA VI fera l'objet d'une exclusivité quelconque et s'il sortira à la fois sur consoles et sur PC. Sur ce dernier point, Rockstar avait indiqué préférer donner la primeur aux consoles, des plateformes qui sont moins sujettes au piratage et qui permettent d'optimiser les ventes et un retour sur investissement plus rapide.