C'est à l'occasion d'une conférence avec ses investisseurs que Take Two Interactive a partagé son bilan trimestriel et évoqué l'avenir. Un avenir largement orienté vers la sortie de la décennie avec le lancement de GTA VI prévu pour 2025.

Take Two s'est ainsi félicitée des bons résultats de GTA V qui s'est écoulé à 200 millions d'unités et Red Dead Redemption 2 avec 64 millions de copies vendues. Des chiffres qui pourraient être rapidement rattrapés par GTA VI.

Si jusqu'à présent, Rockstar s'était limitée à indiquer une sortie en 2025, on sait désormais que le titre est prévu pour l'automne. GTA 6 sortira ainsi entre fin septembre et la mi-décembre 2025, pile pour les fêtes de fin d'année afin d'optimiser la sortie et donc les ventes.

Rappelons que Take Two espère générer 1 milliard de dollars de recettes dans le premier mois d'exploitation de GTA VI afin de rentabiliser quasi instantanément ses investissements.

Le groupe précise également qu'il s'agit là de la dernière information partagée par Take Two, désormais l'ensemble de la communication autour de GTA VI revient à ses créateurs, à savoir Rockstar.