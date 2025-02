Grand Theft Auto VI est sans aucun conteste le jeu le plus attendu de la décennie. Après un GTA V magistral, la saga s'apprête à recevoir un nouvel opus qui s'annonce toujours plus réaliste, plus grand, plus fou...

Mais depuis plusieurs semaines courent des rumeurs quant aux difficultés rencontrées au niveau du studio de développement en charge du jeu. Il se murmure que le développement du jeu aurait ainsi pris plusieurs mois de retard et qu'il faudrait se préparer à une annonce concernant le report de la sortie à l'année 2026.

Des rumeurs totalement démenties par la maison mère de Rockstar, Take-Two qui confirme à nouveau officiellement que GTA VI sortira bel et bien dans le courant de l'automne 2025.

Strauss Zelnick PDG de l'éditeur a confirmé cela lors de la présentation des résultats financiers du groupe. L'occasion également d'annoncer que le groupe s'attend à des résultats records justement d'ici la fin de l'année. Il est attendu que GTA 6 rapporte plus d'un milliard de dollars en quelques semaines.

Cela pourrait effectivement être le cas compte tenu de l'attente, mais aussi de par certaines autres rumeurs qui évoquent un prix situé autour des 100 dollars pour l'édition standard.