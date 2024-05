Depuis cette annonce, nombreux sont les internautes à partager leur engouement, tandis que d'autres affichent une certaine méfiance sur le créneau évoqué par Take Two.

Il faut dire que ces dernières années, il a été rare de voir un titre AAA sortir à la date annoncée en premier lieu par son studio de développement ou son éditeur. Et ce malgré des efforts pour boucler le titre pour garantir une sortie en accord avec les attentes des investisseurs, quitte à le payer très cher comme ce fut le cas pour Cyberpunk 2077.

Difficile donc de prendre pour argent comptant l'annonce de Take Two, et ce pour plusieurs raisons : l'échéance parait lointaine, le titre a annoncé du contenu en pagaille et Rockstar est connu pour prendre son temps.

Take-Two is "highly confident" in Grand Theft Auto 6's Fall 2025 release window. Acknowledging that delays and "slippage" can happen, CEO Strauss Zelnick says:



"We narrowed the timing because we are highly confident in that timing".



Malgré tout, les fuites autour du titre de l'année dernière, qui présentaient des phases de jeu d'une version déjà datée d'un au ou deux étaient prometteuses. Tout porte à croire que le titre en est à un stade particulièrement avancé et proche du Gold. Espérons qu'avec un peu plus d'un an devant lui, le studio Rockstar en soit aux finitions et derniers détails, corrections de bug et optimisations.

Récemment, Strauss Zelnick, le patron de Take Two est intervenu pour rassurer les joueurs et balayer le scepticisme ambiant. Pour lui, le projet est largement dans les temps et la sortie pour l'automne 2025 est plus que réaliste. Il ajoute sur X que si Take Two s'est permis de préciser la fenêtre de tir, c'est que l'éditeur est assez confiant dans la capacité de Rockstar à boucler le projet dans les temps, quitte à avoir une bonne surprise et une sortie anticipée.