Le temps où l'espace proche de la Terre était vu comme une zone internationale neutre et pacifiée s'éloigne peu à peu alors que des tensions renaissent entre les grandes puissances.

Malgré les traités de désarmement, les capacités offensives des satellites pourraient devenir stratégiques lors de prochains conflits et certaines observations laissent déjà entendre que des satellites peuvent aller au contact de cibles pour les espionner ou les neutraliser.

Dans ce nouveau contexte, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) est en quête de nouvelles idées pour développer des capacités offensives ou de neutralisation utilisables de satellite à satellite.

La guerre de l'espace a déjà commencé

Elle cherche son bonheur dans de multiples startups faisant mûrir des idées qui n'attendent que d'être mises en pratique pour assurer une suprématie spatiale, à savoir pouvoir attaquer d'autres satellites aussi bien qu'assurer la défense de ses propres constellations.

Diverses techniques peuvent être explorées comme le tir de missiles depuis le sol pour détruire des satellites à des systèmes laser aveuglant les instruments d'un satellite adverses.

Comment neutraliser un satellite (credit : DIA)

Cela peut également passer par du brouillage ou le piratage des centres de contrôle des satellites de nations étrangères. D'autres possibilités portent sur l'utilisation de bras mécaniques pour désactiver des équipements présents sur des satellites adverses, la diffusion de produits chimiques perturbant leur fonctionnement ou encore le recours à de puissantes micro-ondes.

Pour la DARPA, il s'agit de mettre à jour les concepts relatifs à cette suprématie spatiale et ne pas laisser passer des technologies émergentes qui pourraient devenir concrètes à court terme alors que le secteur spatial évolue très rapidement et que l'accès à l'espace n'est plus limité à quelques entreprises.

Prospection et anticipation

L'essor d'une industrie de l'espace proche a donné un coup de fouet au secteur aérospatial et permis de rendre possibles de nouvelles technologies (des constellations de centaines ou milliers de petits satellites en orbite basse et facilement remplaçables plutôt que de rares coûteux et lourds satellites traditionnels, des lanceurs réutilisables pouvant lancer des dizaines de satellites à la fois, par exemple) et l'armée américaine ne veut pas rester tributaire d'idées et d'approches datant de l'ère spatiale précédente pour maintenir la supériorité spatiale des Etats-Unis.

Cela doit également permettre d'identifier les nouvelles menaces potentielles pour la sécurité nationale et développer des réponses adéquates avant même qu'elles puissent avoir une capacité de nuisance.

Comme la Space Force, la DARPA propose donc aux entreprises de soumettre leurs idées et scénarios autour de ce principe de suprématie spatiale. Dans un genre pas si lointain, l'Etat-Major des Armées en France a mis en place en 2019 une initiative Red Team composée d'auteurs et scénaristes de science-fiction appuyés par des experts militaires et chargée d'imaginer les nouvelles menaces qui pourraient toucher la France et ses intérêts dans les prochaines décennies.