Après plus d'une décennie d'absence, Guitar Hero s'apprête à faire son grand retour sur la scène du jeu vidéo. Activision, l'éditeur de la franchise, a surpris tout le monde en annonçant une nouvelle itération exclusivement destinée aux plateformes mobiles. Cette décision marque un tournant stratégique pour la série, qui avait connu son heure de gloire sur consoles de salon au milieu des années 2000. Le choix du support mobile n'est pas anodin. Il témoigne de la volonté d'Activision de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des joueurs, tout en exploitant le potentiel technologique des smartphones modernes.

.

Du gameplay à l'ancienne



Dans le visuel en fuite, on repère le retour des frettes à l'ancienne, qui changent de celles de Guitar Hero Live (qui avaient justement été lourdement critiquées). Un système qui évoque un retour aux sources pour le titre... Même si l'on remarque l'arrivée d'orbes de plusieurs couleurs sur une même frette...

Notons également que le visuel en question est issu de l'IA générative, ce qui ne veut pas forcément dire que le titre misera sur l'IA pour proposer du contenu...

Pour l'occasion la marque de guitare Gibson a annoncé la création avec CRKD de deux contrôleurs spécifiques au titre prenant la forme d'une guitare qui seront également compatible avec Rock Band et Fortnite Festival avec une disponibilité affichée en juin.

Difficile de dire ce qu'il en sera du jeu sans accessoire, il se pourrait que dans un souci de facilité, le jeu soit lourdement simplifié. Aucun indice non plus pour l'instant concernant la bande son, mais on imagine qu'Activision aura réussi à s'offrir quelques grands noms de la musique, quitte à ne pas s'orienter à 100% vers le rock.