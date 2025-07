Ah, les patchs ! On pensait en avoir fini, que la route vers la version finale d'Hades 2 était dégagée. Mais non...

Supergiant Games, le studio derrière le roguelike acclamé, a glissé un onzième patch en accès anticipé. Une surprise, certes, mais les développeurs jurent cette fois-ci : c'est le dernier. Vraiment.

Cette mise à jour, déployée cette semaine, intervient alors que l'attente autour de la version 1.0 du jeu, qui inclura la "Véritable Fin" de l'histoire, ne cesse de monter. Une étape de plus vers la sortie, mais sans date précise à l'horizon, l'impatience des joueurs ne fait que croître.

Quelles sont les nouveautés de ce "dernier" patch d'Hades 2 ?

Ce patch numéro 11, malgré son statut de "dernier avant la 1.0", apporte son lot de modifications significatives. La note la plus importante concerne la préparation du lancement final : tous les matériaux de crafting accumulés en accès anticipé, comme le sable zodiacal ou les lentilles du vide, seront automatiquement convertis en prestige lors du premier chargement de votre sauvegarde en version 1.0. Une mesure pour éviter que les joueurs ne "ruinent le plaisir" en débloquant la fin trop vite.

Au-delà de cette conversion, de nombreux ajustements ont été opérés sur les capacités et aspects des Armes Nocturnes, avec des buffs notables pour les Flammes Ombrales, la Hache de Pierre de Lune et le Manteau Noir. Les bienfaits, bénédictions et améliorations du Marteau de Dédale ont également été peaufinés. Même Toula le chat sauvage, recrutable comme familier, a reçu un coup de pouce.

Les développeurs ont aussi réduit le nombre d'ennemis par vague dans certaines zones, rendant les affrontements un peu moins écrasants. Une série de retouches qui vise à affiner l'expérience de jeu avant le grand jour.

Quand la version 1.0 d'Hades 2 sera-t-elle enfin disponible ?

C'est la question qui brûle toutes les lèvres : quand pourra-t-on enfin mettre la main sur la version complète d'Hades 2 ?

Malgré ce patch présenté comme l'ultime étape avant la sortie, Supergiant Games reste muet sur une date précise. Le studio a simplement indiqué qu'il se dirigeait vers la "phase finale de développement", qui implique l'ajout de la "Véritable Fin" de l'histoire et d'autres touches finales.



L'attente est d'autant plus palpable que le premier Hades avait connu un succès phénoménal après sa sortie de l'accès anticipé, débarquant sur Switch en exclusivité temporaire console, avant de conquérir la PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et même iOS. Pour Hades 2, une sortie sur Switch et Switch 2 est déjà confirmée comme une exclusivité console temporaire après sa période PC en accès anticipé. La patience est donc de mise, mais l'arrivée de ce patch suggère que le studio est bel et bien en phase terminale de développement, même si la date exacte reste un secret bien gardé.

Pourquoi Supergiant Games a-t-il sorti un patch supplémentaire ?

La surprise de ce onzième patch, après que le studio ait "probablement" annoncé le précédent comme le dernier, a fait sourire certains.

Supergiant Games a expliqué que les "augures" en avaient décidé autrement, et que ce patch était nécessaire pour intégrer des "améliorations supplémentaires, des ajustements d'équilibre et des correctifs" basés sur les retours des joueurs et leurs propres observations.



C'est une démarche typique des studios en accès anticipé, où le développement est un dialogue constant avec la communauté. Ce souci du détail, même à l'approche de la sortie, témoigne de l'engagement de Supergiant Games à livrer une expérience aussi polie que possible. Cela inclut même des ajustements visuels et musicaux, et bien sûr, la correction de bugs.

Un exemple notable de ce perfectionnisme : la refonte de la voix d'Athéna, avec un changement d'actrice, un sujet qui a fait couler de l'encre. Tout cela pour s'assurer que l'expérience Hades 2 soit à la hauteur des attentes colossales des fans.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la version finale d'Hades 2 sera-t-elle lancée ?

La date de lancement officielle de la version 1.0 d'Hades 2 n'a pas encore été annoncée par Supergiant Games. Le studio a indiqué qu'il partagerait plus d'informations dès que possible.

Qu'est-ce que la "Véritable Fin" d'Hades 2 ?

La "Véritable Fin" est une séquence narrative et de contenu qui sera ajoutée avec le lancement de la version 1.0 du jeu. Elle représente la conclusion de l'histoire principale d'Hades 2.

Hades 2 sera-t-il disponible sur d'autres plateformes que le PC ?

Oui, après sa période en accès anticipé sur PC (Steam), Hades 2 sera lancé en version 1.0 sur Nintendo Switch et Switch 2 en tant qu'exclusivité console temporaire, à l'instar du premier jeu. D'autres plateformes pourraient suivre par la suite.