Sorti en 2018 et décliné sur PC et consoles de jeux avant de sortir sur consoles, Hadès a créé la surprise en s'imposant comme une franche réussite.

Le roguelite de Supergiant Games, un petit studio indépendant a rapidement conquis des millions de joueurs et ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'une suite ne soit lancée. Ce sera le cas au fil d'une version anticipée sur Steam proposée dès le deuxième trimestre prochain.

Mais en attendant, le studio propose une vidéo de playtest d'un peu plus de 3 heures qui permet de découvrir un peu le jeu au fil de 7 runs. L'occasion de redécouvrir le concept de die and retry, mais également de retrouver quelques personnages du premier volet comme Nemesis, Odysseus, Hecate ou encore Demeter qui épauleront le joueur au fil de l'arc narratif.

Cette fois les joueurs prendront possession de Mélinoé, déesse des fantômes et cauchemars, fille de Zeus et Perséphone, mais également épouse d'Hadès.

La vidéo est l'occasion de découvrir de nouveaux dieux et leurs pouvoirs associés, les nouvelles mécaniques de survie et d'attaques. On constate que la patte graphique a été conservée.

Steam propose déjà des inscriptions pour être sélectionné en vue d'une phase de test avant le lancement de la version anticipée. Actuellement le jeu n'est prévu que sur PC, mais gageons qu'une déclinaison consoles sera lancée lorsque ce dernier sortira en version stable.