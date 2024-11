Half Life est une des franchises mythiques du jeu vidéo, qui a notamment lancé l'un des titres les plus joués au monde sous la forme d'un mod : Counter-Strike.

Véritable révolution dans l'univers du FPS en vraie 3D, la premier volet a séduit les joueurs par son histoire autant que ses mécaniques. Half Life 2, sorti bien plus tard aura quant à lui relancé l'intérêt des joueurs pour la franchise en introduisant une nouvelle héroïne, Alyx Vance...

Ce second volet justement a déjà 20 ans au compteur puisqu'il a été lancé le 16 novembre 2004 après 5 années de développement assez complexe. Proposé à la vente en édition physique sans CD ni DVD, le jeu a largement participé à ancrer le dématérialisé chez les joueurs et a lancer la plateforme Steam de Valve puisqu'il fallait télécharger le jeu et l'activer via le code fourni dans les boites.

Pour les 20 ans du titre, Nvidia lance une réédition qui prend la forme de Half-Life 2 RTX, qui met comme son nom l'indique en avant la technologie de Ray Tracing . Il s'agit surtout d'un mod qui sera proposé prochainement, mais qui a été dévoilée sous la forme d'une vidéo par la marque. Aucune date de lancement n'a été annoncée pour le moment.

Néanmoins, pour bien se préparer, c'est Valve qui fait un cadeau en proposant gratuitement Half Life 2 sur Steam. L'offre est valable jusqu'à ce soir 19h, il faudra donc se dépêcher...