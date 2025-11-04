On n'ose presque plus y croire. "Half-Life 3 confirmé" est devenu un mème, un running gag de l'industrie. Pourtant, la rumeur qui émerge aujourd'hui est plus solide que les précédentes.

Elle ne vient pas d'un fichier .txt obscur, mais d'une source réputée, Tyler McVicker, qui affirme que le projet HLX, le successeur tant attendu, est non seulement jouable, mais qu'une bande-annonce est en cours de production.

Qu'est-ce que ce mystérieux projet HLX ?

Depuis des mois, les dataminers fouillent les fichiers de Valve à la recherche d'indices. Le nom de code "HLX" revient avec insistance. Selon les informations de Tyler McVicker, un spécialiste reconnu des fuites sur Valve (il avait vu juste pour Half-Life: Alyx), ce projet serait bien le nouveau Half-Life.

Les playtests intensifs seraient terminés, le jeu serait jouable de bout en bout. La dernière étape enclenchée serait la création d'une bande-annonce.

Pourquoi cette rumeur est-elle différente des autres ?

La crédibilité de la source, Tyler McVicker, est le premier argument. Le second est la méthode de Valve. L'entreprise de Gabe Newell ne fait jamais de grands cycles marketing. Elle n'annonce pas ses jeux des années à l'avance.

Quand Valve montre une bande-annonce, c'est que le jeu est prêt. McVicker prédit que si le trailer arrive en novembre, la sortie pourrait suivre dès le printemps 2026. Ce timing coïnciderait aussi avec le 27e anniversaire du premier Half-Life.

Faut-il vraiment y croire cette fois ?

Le cynisme est de mise. Les fans ont été échaudés, notamment par Half-Life: Alyx, un chef-d'œuvre, mais en VR, loin de la suite FPS traditionnelle attendue. Chaque découverte d'un "3" dans le code de Source 2 a lancé des vagues de faux espoirs.

Il est possible que HLX ne soit qu'un spin-off ou une simple mise à jour technique. Mais si Valve veut vraiment marquer le coup pour le 27e anniversaire, le moment serait parfaitement choisi.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que "HLX" ?

HLX est le nom de code interne découvert dans les fichiers de Valve. La plupart des observateurs et leakers, comme Tyler McVicker, pensent qu'il s'agit du projet de suite de Half-Life 2, potentiellement Half-Life 3.

Qui est Tyler McVicker ?

C'est un dataminer et YouTuber spécialisé dans l'actualité de Valve. Sa réputation s'est solidifiée lorsqu'il a révélé des informations correctes sur le développement et l'annonce de Half-Life: Alyx en 2020.

Half-Life: Alyx n'était-il pas Half-Life 3 ?

Non. Half-Life: Alyx est un jeu en réalité virtuelle (VR) qui se déroule *avant* les événements de Half-Life 2. Bien qu'acclamé par la critique, il n'est pas considéré par les fans comme la suite directe (un FPS classique) qu'ils attendent depuis 2007.