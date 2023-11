Cela fait 25 ans que Valve a révolutionné l'univers du jeu vidéo avec le lancement d'Half-Life, un FPS en 3D culte qui s'est immédiatement imposé comme une référence et l'est resté pendant des années.

Half-Life sort ainsi le 19 novembre 1998, et il s'agit du tout premier jeu de Valve qui mélange action et narration dans un univers SF qui reste proche de la réalité. Et pour célébrer cet anniversaire, Valve a décidé d'offrir une mise à jour à son jeu, tout en offrant le titre gratuitement aux joueurs.

Dans un patch note long comme le bras, on découvre que la mise à jour propose une amélioration des graphismes avec la correction des lumières et un nouveau comportement physique des grenades, la prise en charge SteamDeck, la gestion du jeu à la manette, 4 cartes inédites en multijoueur...

Il s'agit d'un petit événement réussi pour Valve puisque le titre a réussi à rassembler plus de 33 000 joueurs en simultanée ces derniers jours. Malheureusement, toujours aucune nouvelle concernant Half-Life 3 : on aurait pensé que Valve profiterait de l'événement pour aborder le sujet, mais il semble que le projet n'est pas assez abouti, soit plus d'actualité pour l'évoquer.