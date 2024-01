343 Industries a récemment souhaité prendre la parole pour expliquer les modifications à venir sur son titre Halo Infinite, et notamment pour justifier d'un changement majeur : l'abandon pur et simple du système de saison.

Les Saisons sont un système d'ajout de contenu régulier des jeux en ligne multijoueur qui s'est imposé depuis quelques années comme une façon d'engager les joueurs en leur proposant des thématiques et contenus changeants, tout en profitant pour tenter de leur vendre des pass de combat ou autres effets numériques limités dans le temps chaque mois.

Et alors que quasiment toute l'industrie du jeu vidéo est partie depuis quelques années sur cette stratégie saisonnière, 343 Industries a annoncé jeter l'éponge pour en revenir à des mises à jour plus traditionnelles.

343 Industries souhaite rassurer les joueurs en précisant qu'il y aura toujours de nouvelles Opérations sur des durées allant de 4 à 6 semaines, et promis que le contenu serait diffusé régulièrement, et parfois même sans doute plus rapidement que s'il fallait attendre la fin d'une saison pour tester de nouveaux modes de jeu.

Halo Infinite s'orienterait ainsi davantage vers le mode de fonctionnement de Halo : The Master Chief Collection. 343 Industries en profite pour indiquer qu'il sera possible de remporter d'anciennes récompenses des précédentes saisons via un système de points spécifiques.

C'est le 30 janvier que la mise à jour 29 du titre sera ainsi lancée et enterrera les saisons. Sont prévues 3 nouvelles Opérations, l'arrivée du core d'armure Mark IV et des épaulières cross core, la nouvelle carte Arena Illusion et l'intégration des cartes Big Team forgées dans les playlists officielles. La forge profitera également d'une grosse amélioration avec l'arrivée d'une foule de nouveaux éléments.

Reste à savoir si 343 Industries réussira à proposer régulièrement du contenu tout en restant à la hauteur des attentes des joueurs. Les saisons ont au moins le mérite de se présenter comme un calendrier sur lequel le studio s'engageait un minimum.