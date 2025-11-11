Halo Infinite, le jeu qui devait durer dix ans, est mis en maintenance. Microsoft a confirmé que la prochaine mise à jour majeure, "Operation: Infinite", sera la dernière.

Prévue pour le 18 novembre, elle marque la fin d'un cycle. L'équipe de Halo Studios (anciennement 343 Industries) a besoin de toutes ses ressources pour la suite.

Que contient cette dernière mise à jour ?

"Operation: Infinite", prévue pour le 18 novembre, sera donc la dernière mise à jour de contenu majeure. Elle inclura un nouveau Pass Opération gratuit (100 niveaux) qui n'expirera pas, ainsi qu'un Pass Premium payant (100 niveaux également).



De nouveaux sets d'armure, des modèles d'armes et une nouvelle carte asymétrique pour les modes classés sont prévus. Le studio a confirmé que le jeu continuerait d'avoir des défis et des saisons classées, mais plus de gros ajouts.

Pourquoi Halo Studios abandonne-t-il le jeu si tôt ?

La raison est simple : l'avenir de la franchise. Halo Studios a besoin de "toute l'équipe" pour se concentrer sur "plusieurs titres Halo en développement". Le studio délaisse donc Halo Infinite quatre ans après son lancement chaotique de 2021.

L'attention se porte sur le prochain gros projet : Halo: Campaign Evolved.

Quel est cet avenir multiplateforme ?

L'avenir de Halo passera par la PlayStation. Le principal projet en cours est Halo: Campaign Evolved, un remake du premier jeu, Halo: Combat Evolved. La sortie est prévue pour 2026.

Fait marquant, il sera disponible sur PC, Xbox et, pour la première fois, sur PlayStation 5. Cette stratégie multiplateforme confirme le virage de Microsoft, alors que les ventes de matériel Xbox ralentissent.

Est-ce la fin du plan de dix ans ?

Oui, c'est l'abandon officiel du fameux "plan décennal". Lors de son lancement, Halo Infinite était décrit comme "le point de départ pour les dix prochaines années".

Mais le jeu, sorti en retard, n'a jamais répondu aux attentes. Manque de contenu, progression critiquée, et mode Battle Royale abandonné... Le jeu n'a jamais exploité son plein potentiel, malgré les améliorations successives.

Foire Aux Questions (FAQ)

Operation: Infinite est-elle payante ?

Non, la mise à jour est gratuite et inclut un Pass Opération gratuit de 100 niveaux sans date d'expiration. Un Pass Premium payant (100 niveaux également) sera aussi proposé pour débloquer plus de cosmétiques.

Halo Infinite va-t-il fermer ses serveurs ?

Non. Le jeu est mis en "stand-by" ou "maintenance". Il n'y aura plus de mises à jour majeures de contenu, mais Halo Studios continuera de proposer des défis quotidiens/hebdomadaires, des événements communautaires et de nouvelles saisons classées.