L'impression 3D grand public continue de progresser et les références se multiplient sur le marché. En marge du FDM, les évolutions vont bon train également sur les technologies LCD (imprimante résine), avec des gains en taille, puissance et vitesse.

Creality lance ainsi deux nouvelles machines avec les Halot One Pro et Halot One Plus.

Une nouvelle technologie de lumière UV

Il s'agit toujours de machines LCD qui proposent d'imprimer avec de la résine photosensible en accumulant des couches successives polymérisées grâce à un projecteur à UV passant à travers un écran qui sert de filtre.

Pour cette génération, Creality a développé une nouvelle technologie baptisée "Integral Light Source" qui vise à compenser les défauts de la technologie de diffusion parallèle qui se présente comme des baisses d'intensité lumineuse à certains endroits de la zone éclairée (notamment en périphérie des LED).

La technologie développée par Creality propose ainsi une source lumineuse plus intense, plus précise et uniforme sur toute sa surface. Plutôt qu'une matrice de lampes LED UV, le système de Creality propose un système de réflexion et de réfraction pour assurer une uniformité de l'intensité lumineuse proche de 94%. Cela permet d'obtenir des impressions bien plus précises sur l'ensemble de la surface de travail.

3K ou 4K monochrome au choix

La Halot One Pro embarque un écran 7 pouces 3K (2560*2400 pixels) monochrome pour un volume d'impression de 130*122*160 mm tandis que la Halot Plus propose un écran de 7,9 pouces 4K (4320x2560 pixels) monochrome pour un volume d'impression de 172*102*160 mm.

Les deux machines proposent un axe Z sur deux rails linéaires, un écran tactile 5 pouces HD et sont compatibles avec de multiples logiciels de découpe. Les deux imprimantes sont compatibles WiFi pour un contrôle à distance depuis l'application Creality Cloud ou les mises à jour OTA.

Chose intéressante, les deux imprimantes embarquent leur propre système de filtration intégré pour absorber les odeurs et limiter la pollution de l'air.

La Halot One Pro est actuellement proposée au prix de 234,50 € au lieu de 469 € sur le site de Creality.

La Halot One Plus est pour sa part proposée à 429,02 € au lieu de 529 € , toujours sur le site de Creality.