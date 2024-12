Huawei était fière, le mois passé, d'annoncer le lancement d'HarmonyOS Next 5, son système multiplateforme intégralement maison. Il fallait comprendre que le système ne se basait plus du tout sur aucune ligne de code d'Android, et qu'il signait ainsi le premier jour d'une autonomie totale de la part de la marque chinoise vis à vis des systèmes pour smartphones et tablettes.

Si la rupture était annoncée comme nette et définitive, dans les faits, HarmonyOS n'échappe pas aux applications Android. Sur l'AppGallery, on peut ainsi retrouver un émulateur Android qui permet aux utilisateurs de continuer à profiter de leurs APK favorites.

Car toutes les applications et services occidentaux ne sont pas encore passés à HarmonyOS. Et l'indépendance souhaitée par Huawei ne l'est pas forcément par tous les utilisateurs, habitués à utiliser leurs applications... Il faut alors se tourner vers l'application EasyBbroad qui se base sur microG, un projet open-source qui émule les fonctions des services Google Play.

Il s'agit ainsi de recréer un environnement Android, avec les applications compatibles installées dans un dossier dédié. Il faudra donc aller dans ce dossier pour retrouver les icônes des applications.

La solution proposée n'est pas parfaite, mais permet de rassurer les utilisateurs et d'offrir une transition douce avant qu'HarmonyOS ne se veuille parfaitement autonome.