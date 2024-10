Il y a quelques jours, on apprenait que la hausse de tarif du service de streaming Disney + arrivait en France.

Il s'agit là de la troisième hausse de prix pour le service depuis son arrivée dans l'hexagone, des hausses qui passent de plus en plus mal auprès des abonnés, mais également auprès du régulateur de l'ARCOM qui appelle les diffuseurs à proposer des prix plus bas afin de ne pas "alimenter le piratage".

Les offres Standard et Premium de Disney + sont ainsi passées de 8,99€ à 9,99€ par mois pour la première et de 11,99€ à 13,99€ pour la seconde. Seule l'offre intégrant la publicité à 5,99€ par mois reste intouchée.

Et cette hausse de prix touche l'ensemble des abonnés, y compris ceux profitant jusqu'ici d'une offre liée. C'est ainsi le cas des abonnés Canal+ et il n'y a aucun sursis : ceux qui pensaient pouvoir encore profiter de l'ancien tarif pendant quelques mois vont être déçus.

Cela concerne les abonnés qui profitaient de Disney + via la plateforme d'agrégation de Canal+, mais les hausses se reportent également sur les options proposées avec certaines formules. Chaque option se voit ainsi automatiquement appliquer le surcout imposé par Disney.

Au passage, Canal+ met un terme au pack Disney qui intégrait Disney+ Standard, Disney Junior, Disney Channel, Disney Channel+1, National Geographic et National Geographic Wild.

Plus largement, c'est l'avenir du service de Disney + au sein des offres Canal+ qui semble menacé puisque la fiche tarifaire de la chaine indique une échéance des packs Disney + au 31 décembre 2024. Il se pourrait donc que les deux entités ne disposent plus d'aucun contrat dès l'année prochaine.