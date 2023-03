On sait déjà que l'eau de la Terre vient probablement des météorites tombées sur notre planète depuis plusieurs milliards d'années. La vie, ou du moins les composants nécessaires à sa formation, a-t-elle suivi le même chemin ?

Les différentes analyses de météorites, en mettant en évidence des molécules constitutives de la vie, ont déjà permis de trouver des composants organiques qui peuvent aiguiller sur cette piste.

Toutefois, il restait un doute sur la possibilité d'une contamination lors des prélèvements. La mission Hayabusa2 est allée étudier l'astéroïde Ryugu en 2019 et a prélevé des échantillons en surface et en profondeur grâce à un impacteur.

De l'uracile dans Ryugu

Placés dans des contenants scellés, ces morceaux du sol de Ryugu ont été récupérés en 2020 et analysés. Leur étude par une équipe internationale révèle qu'ils contiennent des molécules organiques nécessaires à la vie, telles que l'uracile (composant de base de l'ARN), l'acide nicotinique ou la niacine (vitamine B3).

Cette fois, les scientifiques sont à peu près sûrs que les échantillons n'ont pas été contaminés et que ces molécules proviennent bien de l'astéroïde. D'autres éléments ont été découverts comme des acides aminés, des amines et des acides carboxyliques qui peuvent être des constituants des protéines de la matière vivante.

Les composants de la vie dans les astéroïdes

Les taux de ces molécules ne sont pas les mêmes en surface et en profondeur, témoignant sans doute des différences de conditions de l'environnement spatial.

Les chercheurs suggèrent également que ces composants se sont formés à partir de molécules plus simples comme l'ammoniaque et le formaldéhyde, non détectées sur l'astéroïde mais qui étaient sans doute présentes lorsque Ryugu était doté d'une queue cométaire.

La découverte d'uracile va dans le sens de la théorie d'un ensemencement par les météorites tombant sur Terre et les regards se tournent désormais vers les échantillons que doit ramener cette année la mission OSIRIS-REx à partir de l'astéroïde Bennu. Ils permettront de réaliser des analyses comparatives et d'étayer un peu plus la théorie.