Spécialisée dans les meubles ergonomiques depuis sa création en 2008, Hbada est une marque reconnue dans ce domaine pour son expertise, et ce depuis plus de 16 ans. Au fil des années, elle s'est imposée sur le marché en intégrant toujours plus d'innovations et de technologies avancées au sein de ses produits, et notamment des chaises ergonomiques, idéales tant pour le travailleur au bureau que pour le gamer.

Ces innovations technologies ont pour preuve le dépôt de plus de 300 brevets, avec notamment un système de soutien en T et un soutien lombaire à ailes flottantes en trois zones, gages d'une ergonomie de haute qualité. La marque compte ainsi plus de 10 millions d'utilisateurs au niveau mondial avec une présence dans plus de 30 pays.

L'ergonomie est une chose très importante, mais le design également et là aussi Hbada se distingue de la concurrence. La marque s'est ainsi illustrée récemment en gagnant avec son modèle E3 un Award au London Design Award, qui est une compétition internationale récompensant l'excellence dans le design.

Dernier point à souligner qui a son importance, Hbada a fait certifier ses produits auprès de nombreux organismes, gage de la qualité de leurs produits. Citons ainsi les certifications :

SGS Niveau 4 : qui certifie que le produit dispose d'un haut degré de sécurité et de fiabilité de ses composants (par exemple les vérins à gaz dans les chaises ergonomiques)





BIFMA : qui établit des normes très strictes de sécurité, de durabilité et de performance des produits





IGR : qui garantit la qualité des matières premières utilisées dans les produits (tissu des chaises...)





TUV : organisme international qui certifie que le produit respecte des normes très strictes de sécurité et de qualité.



Avec ses 16 années d'expérience dans le domaine du mobilier de bureau, des chaises professionnelles, et surtout avec un souci constant de l'ergonomie et de l'intégration de nouvelles technologies, la marque présente aujourd'hui sa chaise de bureau ergonomique professionnelle Hbada E3.





Cette dernière possède un système en T permettant de soutenir la taille, les épaules et le cou de la personne, tout en permettant des ajustements multidimensionnels afin d'obtenir un confort maximal.

Elle possède également un système breveté de soutien lombaire élastique sur trois zones, avec un système d'ailes flottantes, qui permet un ajustement optimal dans huit directions, pour un enveloppement complet et un suivi dynamique du dos.

Et comme l'indique le slogan de la marque : "un seul réglage soulage les trois douleurs." !

La chaise E3 possède un appui-tête de haut niveau, qui peut être ajusté en quatre dimensions avec deux axes de mouvement : d'une part une inclinaison et une rotation de l'appui-tête de 70°, d'autre part une rotation du cadre de l'appui-tête de 70°, sans oublier un réglage avant / arrière et haut / bas. Ces multiples réglages personnalisés permettent ainsi d'obtenir un soutien optimal du cou et de la nuque pour soulager efficacement la pression exercée sur la colonne cervicale quand vous restez de (trop) nombreuses heures assis sur votre chaise.

Les accoudoirs sont également optimisés, avec un ajustement possible en 6 dimensions et dans 6 directions différentes. Le tissu utilisé est une maille respirante à micropores qui s'adapte naturellement au corps et à vos mouvements, permettant un soutien supplémentaire. A noter que la hauteur du dossier ainsi que la profondeur du siège sont également ajustables.

Et s'il vous vient l'envie d'une sieste, sachez que l'inclinaison possible à 140° sera idéale, sans oublier le repose-pieds intégré pour un confort optimal (disponible selon le modèle).

Dernière chose à préciser, la chaise E3 possède un vérin à gaz certifié SGS de niveau 4, des roulettes silencieuses et enfin un socle à cinq branches robuste, le tout pour être assis en toute sécurité et avec une longévité renforcée.

Vous pourrez trouver la chaise de bureau ergonomique professionnelle Hbada E3 chez Amazon et également sur le site officiel de Hbada.