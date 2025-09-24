Le couperet est tombé. Dans un email adressé à ses abonnés, HBO Max a officialisé une mise à jour de ses conditions d'utilisation qui sonne le glas du partage de compte en dehors du cercle familial proche.

En suivant la voie tracée par ses concurrents, la plateforme de Warner Bros. Discovery espère transformer les nombreux "emprunteurs" de mots de passe en clients payants à part entière. La tolérance, c'est terminé.

Qu'est-ce qui change concrètement pour les utilisateurs ?

Le changement, qui entrera en vigueur le 23 octobre prochain, est à la fois subtil dans sa formulation et radical dans son application. La nouvelle définition du "foyer" est désormais la clé de voûte du système : il est explicitement décrit comme "l'ensemble des appareils connectés à la même connexion Internet associée à votre résidence principale".





Fini, donc, le flou juridique qui permettait de partager ses identifiants avec des amis ou de la famille vivant à une autre adresse. La règle est désormais claire : une seule connexion internet principale par abonnement.

Pourquoi HBO Max prend-il cette décision maintenant ?

La course à la rentabilité. Netflix a ouvert la voie et prouvé que la fin du partage de compte, bien qu'impopulaire, se traduisait par une hausse significative du nombre d'abonnés payants. Dans un marché du streaming de plus en plus saturé et compétitif, chaque abonné compte.



HBO Max, dernier grand acteur à être arrivé sur le marché européen, parie sur la force de son catalogue (avec des licences phares comme Harry Potter ou Game of Thrones) pour convaincre les utilisateurs "squatteurs" qu'il est temps de souscrire leur propre abonnement.

Comment cette interdiction va-t-elle se mettre en place ?

Le blocage ne devrait pas être brutal. HBO Max prévoit une transition progressive. Dans un premier temps, des messages d'avertissement "très doux" apparaîtront pour informer les utilisateurs. La mise en application technique plus stricte, avec des blocages d'IP, est attendue courant 2026.



Il est intéressant de noter une exception de taille : les abonnés qui accèdent à HBO Max via une offre Canal+ (comme Ciné Séries) ne sont, pour l'instant, pas concernés par cette restriction. Ce sont les conditions de Canal+ qui s'appliquent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le blocage sera-t-il effectif dès le 23 octobre 2025 ?

Non. Le 23 octobre marque l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'utilisation. Le blocage technique des comptes partagés se fera de manière progressive tout au long de l'année 2026, probablement en commençant par des messages d'avertissement.

HBO Max va-t-il proposer une option pour ajouter un membre payant ?

Pour le moment, l'entreprise n'a pas annoncé d'option "abonné supplémentaire" payante, comme l'ont fait Netflix (3,99 €/mois) et Disney+ (5,99 €/mois). Cependant, il est très probable qu'une telle offre soit mise en place lorsque les mesures de blocage deviendront plus strictes.

Suis-je concerné si mon abonnement HBO Max est inclus dans mon offre Canal+ ?

Non, pas pour l'instant. Si vous accédez à HBO Max via les offres Canal+ Ciné Séries ou La Totale, ce sont les conditions générales de Canal+ qui s'appliquent, et celles-ci n'interdisent pas le partage de compte à ce jour.