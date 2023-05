Même si elle n'est pas aussi rapide que certains peuvent l'espérer, la démocratisation du stockage SSD est en marche : les SSD sont de plus en plus accessibles et performants, et ils s'installent sur un nombre grandissant de PC, consoles et portables.

Reste que la comparaison est toujours d'actualité avec les bons vieux disques durs mécaniques (HDD) qui ont pour eux d'offrir un prix au Go bien plus intéressant. Qui plus est, les HDD voient également leur densité sans cesse repoussée pour atteindre des capacités de stockage record.

Mais même si certaines marques évoquent des HDD allant vers les 50 ou même 120 To d'ici quelques années, pour Shawn Rosemarin, directeur du département de R&D de Pure Storage, le HDD vit ses dernières années. Pire encore, ce dernier s'attend à ce que les derniers disques durs mécaniques soient vendus aux alentours de 2028 avant de voir le SSD s'imposer comme la référence en matière de stockage.

Attention, la prévision ne vaudrait que pour le marché professionnel, et plus précisément encore, celui du service de stockage. L'ingénieur prend ainsi pour exemple le fait que 3% de l'énergie mondiale produite est engloutie par les datacenters et ces derniers utilisent quasiment uniquement des disques durs classiques. Dans une logique mondiale de réduction des consommations énergétiques, il deviendrait ainsi vital pour les services de stockage d'opérer une bascule massive vers le SSD, ce qui permettrait de réduire de 80 à 90% de la consommation électrique liée aux espaces de stockages mêmes tout en augmentant la densité de stockage. Ces économies avancées sont toutefois à nuancer, car si les Datacenters se montrent énergivores, ce n'est en réalité pas tant pour les milliers de HDD qui opèrent que pour les dispositifs de climatisation nécessaires à refroidir les serveurs afin de garantir le bon fonctionnement de ces derniers. On considère ainsi que seul un tiers de l'énergie engloutie par un datacenter est dédiée à l'alimentation des HDD.

Passer du HDD au SSD dans cette optique permettra de réduire la consommation énergétique au niveau des solutions de stockage, mais également indirectement au niveau des systèmes de refroidissement : les SSD peuvent fonctionner sur des plages de températures plus élevées, et leur compacité amènera à des pièces plus petites au volume plus facile à refroidir... Les économies sont donc bien réelles, mais pas aussi importantes qu'évoquées par Pure Storage.

Par ailleurs d'autres nuances sont à apporter : si la durabilité et la fiabilité des SSD ont été démontrées, les capacités de stockage restent somme toute limitées. Difficile donc de parler d'augmentation de la densité quand les plus gros SSD au format 2,5" ne proposent pas plus de 8 To.

Pas certains donc que les prévisions de Pure Storage, une société spécialisée dans le stockage basé sur des serveurs en SSD ne se confirme prochainement. Le HDD devrait naturellement finir par disparaitre au profit des puces de stockage, mais il reste prématuré d'évoquer une bascule avec un horizon fixé à 5 ans.