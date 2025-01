La norme HDMI s'apprête à évoluer. Après plusieurs années de présence du HDMI 2.1 et son dérivé HDMI 2.1b, le consortium HDMI Forum annonce la finalisation de la spécification HDMI 2.2.

Si le connecteur ne change, il faudra un nouveau type de câble pour profiter de ses débits améliorés et, pour ne pas se tromper, le HDMI Forum lui a donné un petit nom : Ultra96.

96 comme 96 Gbps, la nouvelle bande passante maximum permise par le HDMI 2.2 et doublée par rapport aux 48 Gbps du HDMI 2.1b. Et pour en profiter, il faudra donc disposer du matériel compatible et des câbles adéquats, identifiables par leur logo.

Débits doublés, meilleure synchronisation son / image

Il reste tout de même un peu de temps avant de considérer que le HDMI 2.1b est has been, puisque la spécification ne sera réellement disponible que dans le courant du premier semestre 2025 et qu'il faudra ensuite attendre son intégration dans les premiers produits quelques mois plus tard.

Hormis le doublement du débit, les détails spécifiques du nouveau standard restent discrets. Il y aura des améliorations sur la fonction de synchronisation du son et de l'image via le protocole LIP (Latency Indication Protocol), notamment pour les téléviseurs avec barre de son, pour lesquels le signal sonore passe par plusieurs composants supplémentaires.

En attendant les premiers équipements

Le HDMI 2.2 devrait également améliorer ses signaux de signalisation via le Fixed Rate Link pour les contenus non compressés en 4K 60 images par seconde et au-delà.

Le HDMI Forum met évidemment en avant le support d'applications très lourdes en données (vidéos très haute qualité, réalité virtuelle) pour justifier l'existence du HDMI 2.2 mais l'actuel HDMI 2.1b est déjà à l'aise avec les besoins actuels.

Sans doute fallait-il disposer d'une alternative au format concurrent DisplayPort dont les plus récentes versions offrent déjà des débits de 80 Gbps, note le site PCWorld. Au moins, l'avenir est déjà tracé et les solutions matérielles pourront être proposées le moment venu.