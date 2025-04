Et si un Bumble ou un Tinder était réservé aux gamers ? Heartshot est le nouveau site de rencontre pour gamers et comble cette lacune avec des fonctionnalités spécialement conçues pour les gamers.

Après un succès auprès d'une communauté germanophone et plus de 6 000 membres au compteur, Heartshot s'étend au monde entier. Cette plateforme de rencontres en ligne est spécialement conçue pour les célibataires passionnés par les jeux vidéo, les univers nerds et geeks.

Par des gamers et pour des gamers, elle vise à connecter des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt, qu'il s'agisse de jeux sur console, PC, de jeux sur mobile, de rétrogaming, mais aussi de cosplay ou d'autres aspects de la culture geek.

Disponible sur ordinateur, smartphone et tablette sans téléchargement d'application, Heartshot ne s'adresse pas uniquement aux gamers célibataires et cherche aussi à tout simplement mettre en contact les joueurs. Ils peuvent ainsi s'adonner ensemble à leurs loisirs vidéoludiques.

Les fonctions essentielles restent gratuites

Le fonctionnement est comparable à celui d'autres sites de rencontres. Les utilisateurs s'inscrivent gratuitement en fournissant un pseudonyme, une adresse e-mail et leur localisation. Ils peuvent ensuite remplir leur profil en indiquant leurs jeux favoris, leurs plateformes de prédilection et télécharger des photos.

Un filtre permet de rechercher d'autres gamers célibataires dans une région ou ayant des centres d'intérêt similaires. Un aspect notable est la possibilité de sélectionner ses jeux favoris pour trouver des personnes ayant les mêmes goûts en la matière.

La base de données de jeux de Heartshot est quasiment complète. La plateforme propose des milliers de titres, tous systèmes et toutes consoles confondus. Même les titres rares, qui remontent aux débuts de l'histoire des jeux vidéo, se trouvent sur Heartshot. Cela permet aux joueurs célibataires de trouver facilement des partenaires en fonction de leurs jeux préférés.

Les fonctionnalités essentielles de Heartshot sont entièrement gratuites. Cela comprend la consultation des profils, l'envoi des demandes de contact et d'échange de messages de manière illimitée. Avec une option de compte premium payant, ce sont des recherches très fines, la possibilité de voir qui a consulté un profil et plus de photos.

Une chasse aux faux profils

Afin de garantir l'authenticité des profils, toutes les photos téléchargées par les membres de Heartshot sont vérifiées manuellement avant d'être approuvées. Une manière de s'assurer d'interactions avec de vraies personnes.

« Nous n'avons que des membres actifs. Les membres inactifs sont automatiquement supprimés après plus de deux ans », souligne par ailleurs Heartshot.