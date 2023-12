Rappelons au besoin que le titre est d'autant plus attendu qu'il est prévu en sortie Day One sur le Xbox Game Pass : Senua's Saga Hellblade 2 avait déjà beaucoup étonné par la qualité graphique de ses premières vidéos. Ninja Theory étonne désormais en présentant du gameplay, et confirme ainsi que le niveau graphique sera bien un cran au-dessus.

Présenté initialement en 2019, Hellblade 2 avait ainsi déjà beaucoup surpris pour son rendu photoréaliste, mais il planait le doute quant au maintien de ce niveau de détails et surtout de son application dans le moteur du jeu. Finalement, le nouveau trailer présente du contenu ingame avec calcul en temps réel, permettant de confirmer que l'Unreal Engine 5 en a sous le capot, et que Ninja Theory devrait remplir ses promesses.

Entre l'ambiance particulière de la franchise, les visages parmi les plus expressifs qu'il soit et une bande-son qui s'annonce à nouveau magistrale, Hellblade 2 ne fait que renforcer l'impatience des joueurs... La sortie du titre est attendue dans le courant de l'année 2024 sur PC, Xbox et Game Pass.