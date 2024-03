C'est un petit événement qui a eu lieu sur Helldivers 2, le titre qui s'impose comme LE TPS du moment. Et si le jeu a connu un démarrage en trombe, le succès rencontré s'est payé au prix fort : personne ne s'attendait à un tel succès, pas même Arrowhead qui voyait ses serveurs crouler sous les connexions.

Heureusement, les choses se sont récemment grandement améliorées, les serveurs ayant été redimensionnés pour accueillir plus de joueurs dans de meilleures conditions. Et la réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre : ces derniers se sont rassemblés pour former une armée de plus de 180 000 soldats visant à libérer la planète Veld.

La partie aura duré plusieurs heures, la progression de la conquête étant particulièrement lente : à 122 000 joueurs, le taux d'occupation n'augmentait que de 0,34% par heure.

Notons que depuis cet événement, les joueurs se sont tournés vers la planète Meridia.

Il est particulièrement plaisant de voir l'engouement autour du titre, qui, rappelons-le, n'est pas disponible sur Xbox. Reste à savoir si la communauté saura être entretenue au fil des mois, voire des années.