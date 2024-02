Helldivers 2 connait actuellement un fort succès, bien plus important que celui auquel s'attendaient ses développeurs avec pour conséquence des infrastructures inadaptées à la charge des joueurs et des problèmes de connexion et de performances à la clé.

Rien que sur Steam, le titre parvient à rassembler plus de 450 000 joueurs en simultanée depuis quelques jours, au point que le titre s'installe à la 3e position des jeux les plus joués de la plateforme... Le titre dépasse presque chaque jour les 400 000 joueurs, dans des conditions qui sont toutefois loin d'être idéales.

Les serveurs de Helldivers 2 ont ainsi beaucoup de mal à gérer l'afflux de joueurs, et l'on doit faire face à des listes d'attente de plusieurs heures. Certains joueurs ne parviennent simplement pas à rejoindre une partie.

Arrowhead déconnecte enfin les joueurs absents

Le phénomène est accentué par le fait que certains joueurs n'hésitent pas à lancer le titre le matin en partant travailler quitte à laisser le jeu tourner toute la journée pour garantir d'une place à leur retour le soir, évitant ainsi les files d'attente...

C'est pour cela qu'un patch a récemment été déployé pour déconnecter les joueurs inactifs. Le module anti-AFK a été réglé sur 15 minutes et renvoie automatiquement les joueurs à l'écran titre passé ce délai s'ils n'ont pas bougé.

Arrowhead espère ainsi que cela soulagera les serveurs puisque, pour qu'un joueur puisse se connecter à un serveur complet, il faut attendre qu'un autre se déconnecte.

Sur Discord, Arrowhead explique également avoir été contraint de limiter à 450 000 le nombre de joueurs simultanés sur ses serveurs pour garantir une certaine stabilité. Des travaux sont en cours pour alléger la charge et agrandir la capacité des infrastructures du jeu, mais dans l'attente, la colère de certains joueurs ne fait que grandir et les notes accordées au jeu en font les frais sur Steam puisque l'évaluation est passée de "plutôt positive" à "moyenne" en l'espace de quelques jours.