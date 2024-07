Dans le courant du mois d'aout, Helldivers 2 recevra se qui se présente comme la plus importante mise à jour de contenu depuis le lancement du titre. Si le lancement avait été suivi de nombreuses retouches, Arrowhead Games était resté plus silencieux dernièrement, afin de préparer des changements bien plus importants.

Arrow Head Games Studios a ainsi annoncé sur les réseaux sociaux que les joueurs doivent s'attendre à la plus grosse mise à jour depuis la sortie du jeu, avec la promesse d'offrir bien plus de diversité aux joueurs. La mise à jour est prévue pour le 6 aout, sur PS5 et sur PC.

Pour le studio, il s'agira surtout de remettre le jeu sur les rails, car s'il a profité d'un lancement spectaculaire avec une popularité immédiate, quelques couacs ont fini par lui faire perdre la majorité de ses joueurs. On compte ainsi moins de 26 000 joueurs connectés en moyenne actuellement, ils étaient dix fois plus au début d'année...

Nouvelle difficulté, nouveaux ennemis, environnements retravaillés

Pour faire revenir les joueurs, Helldivers 2 va proposer un nouveau mode de difficulté. Un dixième palier plus élevé va ainsi voir le jour pour proposer de nouveaux défis avec davantage de récompenses pour les plus téméraires. Le studio prévient tout de suite : la différence de difficulté entre le niveau 9 et 10 s'annonce énorme.

Davantage d'objectifs seront également proposés aux joueurs. Pour l'instant, les précisions sont maigres, mais les avant-postes gagneraient en taille afin d'encourager la coopération entre les joueurs.

Helldivers 2 introduira également de nouveaux ennemis avec l'empaleur, un chargeur sporifère, ou encore l'arrivée d'un nouveau tank chez les automatons.

Par ailleurs on apprend également que les marais seront révisés dans la mise à jour pour proposer un environnement plus hostile et impactant pour la progression des joueurs avec une visibilité bien plus limitée. D'autres environnements profiteront également de retouches pour avoir plus d'impact sur les joueurs et encourager des choix stratégiques multiples.