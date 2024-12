"Hey Google", voilà la phrase qui permet jusqu'à présent de réveiller l'assistant vocal au sein de son smartphone Android pour obtenir des informations, lancer des appels ou applications sans avoir à toucher son appareil... Mais les choses vont changer prochainement.

Il faut se pencher sur les changements en interne qui interviennent depuis plusieurs mois déjà : Google Assistant lui-même est sur le point de disparaitre, au profit de l'intelligence artificielle Gemini. En conséquence, le mot clé réservé à Google Assistant devrait céder la place.

Lorsque Google a présenté Gemini 2.0 et Android XR il y a quelques jours, on a vu la marque avoir recours à de nouveaux termes pour appeler à l'aide l'intelligence artificielle. Il serait ainsi question de lancer l'IA avec la phrase "Hey Gemini".

Il faudra certainement un certain temps avant que Google n'en finisse véritablement avec "Hey Google" et il se pourrait même que l'utilisateur conserve le choix de la phrase clé à prononcer. Néanmoins, la marque souhaite mettre de plus en plus en avant son assistant Gemini, qui n'a pas encore hérité de toutes les fonctionnalités de Google Asssitant pour l'instant.