Depuis le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, on assiste à du jamais vu sur le marché du jeu vidéo : les géants du marché affiche la volonté de s'ouvrir un peu plus à la concurrence et de partager ainsi leurs franchises phares, ou d'en accueillir certaines.

Récemment du côté de Nintendo, on affiche la volonté d'élargir son parc d'utilisateur et de multiplier les sorties, quitte à laisser certaines franchises phares dans les mains de studios tiers. L'idée est de produire plus de titres, plus vite, et d'offrir ainsi plus de choix aux joueurs.

Nintendo pourrait également accueillir des jeux issus d'autres éditeurs, notamment ceux du portefeuille de Microsoft. On évoquait déjà il y a quelques jours l'arrivée de Hi-Fi Rush ainsi que de Sea of Thieves sur la console hybride Switch, et les choses se précisent un peu plus chaque jour.

Le jeu de rythme et d'action initialement développé par Tango Gameworks pour PC et Xbox pourrait ainsi arriver sur la console portable de Nintendo. On pensait un temps que le jeu sortirait uniquement au sein de l'écosystème Xbox, néanmoins le titre pourrait prochainement s'inviter sur Switch ainsi que sur PS5. C'est en fouinant dans le code du titre que des utilisateurs de Tumblr ont découvert certains visuels encore non officiellement disponibles dans le jeu qui reprennent quelques codes de titres de Nintendo, notamment la pose de Cloud de FF7 ou encore la mention "Rock Out Anywhere" évoquant la possibilité de jouer partout via une console portable.

Reste désormais à savoir quand les deux titres sortiront sur la console de Nintendo.