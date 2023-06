C'est à lui que l'on doit Death Stranding et la saga Metal Gear : Hideo Kojima est un des créateurs les plus originaux de sa génération dans l'univers du jeu vidéo. À l'origine de contenus à la fois poétiques, philosophiques et même mystiques, les jeux de Kojima ont également un lien étroit avec l'univers du cinéma qui en font des oeuvres particulièrement appréciées des joueurs.

Hideo Kojima veut aller dans l'espace

Récemment, c'est un documentaire centré sur le réalisateur qui a été présenté au Festical Tribeca. Le film baptisé Hideo Kojima Connecting Worlds s'attarde ainsi sur la période de rupture d'Hideo Kojima avec Konami et la création de Kojima Production.

Invité sur scène pour parler avec le public, Hideo Kojima a indiqué travailler sur Death Stranding 2 mais également sur Overdose... Et pour la suite ? Rien de prévu actuellement, mais le réalisateur a partagé son envie "d'aller dans l'espace pour créer un jeu auquel vous pouvez jouer dans l'espace". Il a également lancé un appel afin de pouvoir réaliser ce rêve qui servirait à puiser l'inspiration.

Avec un univers un peu décalé, difficile de savoir si Hideo Kojima se montrait sérieux. Néanmoins, avec l'évolution du tourisme spatial, de plus en plus de civils ou acteurs sont invités à aller dans l'espace, ce sera d'ailleurs le cas pour Tom Cruise prochainement.