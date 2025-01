HiSense a attendu le salon du CES de Las Vegas pour lever le voile sur le Trichroma 116UX, l'écran le plus technologiquement avancé jamais produit par la marque.

Il s'agit d'un écran, comme sa référence le suggère, d'une diagonale de 116 pouces, soit un tout petit peu moins de 3 mètres. Une diagonale énorme, mais qui n'est finalement pas une révolution à elle seule puisque l'on compte de plus en plus de modèles affichant des diagonales débordant les 100 pouces.

Ce qui est bien plus impressionnant par contre avec le Trichroma 116 UX, c'est la technologie qu'il embarque, puisqu'il s'agit d'une dalle Mini-LED. Ces écrans sont encore peu exploités par les fabricants et surtout réservés aux dalles de petite taille du fait des difficultés de production.

Une démonstration technologique avant tout

Au-delà de cette technologie, HiSense propose une amélioration notable du système en troquant les leds blanches pour des leds rouges, vertes et bleues, inaugurant la technologie RGB Local Domming qui enraye le phénomène de blooming (halo lumineux qui bave sur les zones noires ou sombres), ce qui permettrait d'obtenir des contrastes nets et plus francs avec un pic lumineux plus élevé en HDR.

Cette technologie devrait également permettre de proposer des couleurs plus fidèles et d'éviter de passer par un filtre quantique Qled. Grâce à cela, HiSense évoque une couverture de l'espace colorimétrique Rec.2020 de 97%, c'est bien au-delà de ce que propose le meilleur écran Mini-Led du marché.

Le prix de l'écran devrait graviter autour des 25 000 €, ce qui reste relativement raisonnable pour un modèle qui sert avant tout de vitrine technologique. Les technologies embarquées dans le 116 UX devraient naturellement progressivement retomber sur l'ensemble des téléviseurs de la marque.