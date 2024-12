Les collaborations entre licences, marques et célébrités sont devenues un nouvel argument de vente pour les jeux vidéo. Il n'y a qu'à constater comment Fortnite multiplie les collaborations pour continuer de rassembler sa communauté.

IO Interactive lui a récemment emboité le pas en annonçant des collaborations avec des célébrités autour de son jeu Hitman : World of Assassination.

En marge de collaborations déjà nouées avec Sean Bean et le DJ Dimitri Vegas, IO Interactive avait envisagé une apparition de Conor McGregor dans son titre, projet annulé suite à la condamnation du combattant pour viol.

Mais le groupe a finalement trouvé sa prochaine célébrité qui incarnera son Elusive Target.

Il s'agira ni plus ni moins de Jean-Claude Van Damme, l'un des acteurs phare du cinéma d'action des années 1980 et 1990. Une personnalité qui va au-delà du cinéma et qui est entrée dans la pop culture au fil de ses réflexions philosophiques particulières. Un acteur qui n'est d'ailleurs pas étranger à l'univers du jeu vidéo, puisqu'il a inspiré le personnage de Johnny Cage dans Mortal Kombat, avant de faire une apparition dans Mortal Kombat 1 en 2023.

Désormais, il reviendra donc dans Hitman : World of Assassination en tant qu'elusive target (cible à abattre) du 12 décembre 2024 au 12 janvier 2025.