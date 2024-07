HMD vient d'annoncer le lancement du Skyline, un smartphone coloré et réparable présenté comme l'héritier des Nokia Lumia.

Le Skyline reprend ainsi l'idée des smartphones Lumia avec un design très coloré et assez brut. On retrouve ainsi un smartphone très anguleux et rectangulaire propre aux anciens terminaux de Nokia.

Il embarque une fiche technique assez solide avec un écran pOLED de 6,55 pouces en Full HD+ (1080x2400 pixels) et avec un taux de rafraichissement de 144 Hz.

En interne, on trouve un SoC Snapdragon 7s Gen 2 associé à une 12 Go de RAM et une batterie de 4600 mAh compatible charge dapide 33W en filaire et 15 W sans fil Qi2. Le terminal profite également de la charge inversée 5W pour recharger d'autres appareils.

La partie photo est mise en avant avec un capteur principal de 108 Mp a stabilisation optique, un ultra grand-angle de 13 Mp et un téléobjectif x4 de 50 Mp. En façade, un capteur 50 Mp complète le tout avec des fonctions "selfie gestuel" pour réaliser des clichés à distance sans toucher à l'appareil.

Pour séduire un peu plus, le Skyline propose quelques atouts au niveau réparabilité avec une ouverture du capot arrière facilitée, des ports de charge et batterie amovibles et des pièces détachées annoncées comme disponibles pendant 7 ans.

Le smartphone est d'ores et déjà disponible au prix de 499€.