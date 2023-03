Cela fait déjà quelques semaines que les apprentis sorciers ont pu prendre en main Hogwart's Legacy : l'héritage de Poudlard sur les consoles de nouvelle génération ainsi que sur PC. Et si beaucoup de joueurs sont ainsi déjà plongés dans les mystères de Poudlard, d'autres attendent encore.

Et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes puisque l'on apprend que les versions PlayStation 4 et Xbox One du titre nécessitent encore un peu de temps pour être peaufinées. On sent ici la méfiance de Warner Bros qui ne veut pas reproduire le chaos du lancement de Cyberpunk 2077, et on peut ainsi déjà voir la fin de vie des consoles citées.

Il faudra attendre le 5 mai

Hogwarts Legacy a été développé en priorité pour les nouvelles plateformes, et désormais, le titre nécessite bien plus d'attention, de sacrifices et d'optimisation pour tourner convenablement sur PS4 et Xbox One. Le studio ne souhaite pas livrer un titre inachevé sur les anciennes plateformes, ou qui souffre de trop de bugs et ralentissements... Avalanche Studios s'offre ainsi quelques semaines supplémentaires.

Le studio évoque désormais un lancement sur PS4 et Xbox One fixé au 5 mai prochain, les précommandes étant déjà ouvertes.