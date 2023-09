Avalanche Software a réussi un coup de maitre avec la sortie d'Hogwart's Legacy. Le jeu d'aventure dans l'univers de Harry Potter a comblé les fans et réalisé de jolies ventes. Au point qu'une suite serait déjà dans les cartons.

Selon des fuites, le titre serait déjà entré en développement. Dans tous les cas, Avalanche Software a publié des offres d'emploi cet été pour renforcer ses équipes autour d'une nouvelle super production. Il était notamment question d'une place d'ingénieur software et de designer de personnage, les deux postes étant associés à un projet faisant suite à un précédent titre à succès... L'annonce laisse donc peu de doute sur la nature du jeu en préparation.

Hogwart's Legacy s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires en seulement deux semaines, et le chiffre a sans doute beaucoup augmenté depuis. Il aurait généré plus de 850 millions de dollars de recettes depuis son lancement.

Le choix d'une suite est d'autant plus probable qu'il avait été annoncé qu'aucun DLC n'avait été envisagé pour le titre principal et qu'aucune mise à jour majeure n'est intervenue sur ce dernier de longue date. Rappelons également que malheureusement pour les joueurs Switch, le titre n'est pas encore sorti sur la console hybride portable de Nintendo et qu'il faudra patienter jusqu'au 14 novembre pour en profiter.