Hogwarts Legacy était un jeu très attendu, mais également très entouré de polémique. Disponible depuis le 10 février dernier, le titre s'annonce comme un véritable succès avec des ventes assez soutenues et une vive population du titre.

Mais Kaspersky alerte les joueurs : plusieurs arnaques sont déjà en cours et ciblent particulièrement le titre. On trouve sur la toile des versions pirates du jeu ainsi que des outils visant à tricher, qui sont en réalité des logiciels vérolés et contenant du code malveillant.

Des criminels à l'école des sorciers !

L'objectif de ces logiciels : subtiliser les identifiants des joueurs ou infecter leur ordinateur dans le but de collecter assez de données pour envisager un détournement de fonds bancaires.

Certains criminels sont allés jusqu'à créer des clones du site officiel du jeu afin de "vendre" des clés ou copies à des prix très avantageux... Dans les faits, il s'agissait seulement de récupérer les coordonnées bancaires des utilisateurs imprudents.

Damn phishing schemes are getting complex these days pic.twitter.com/l66J2IiAU8 — Quinton Reviews? (@Q_Review) February 10, 2023

D'autres sont allés jusqu'à contacter des professionnels des plateformes de vidéo comme YouTube, Twitch ou Facebook afin de leur proposer des copies gratuites du jeu en vue d'un test. Là encore les fichiers envoyés sont vérolés avec pour but de subtiliser des identifiants ou même de pirater directement les comptes Facebook afin de diffuser l'arnaque a plus large échelle via le réseau d'amis des victimes.