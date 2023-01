Hogwarts Legacy est attendu de pied ferme par tous les joueurs fans de la franchise Harry Potter et pour cause : le titre affiche de solides promesses, notamment avec son monde ouvert et une reproduction fidèle de l'univers de J K Rowling tel que proposé dans les différents films parus dans les salles obscures.

Le titre fait toutefois l'objet d'une fuite assez incongrue. C'est l'artbook officiel d'Hogwarts Legacy qui s'est retrouvé en grande partie sur la toile, livrant ainsi nombre de détails sur le titre : bestiaire, carte, durée de vie...

Des fuites et une bande-annonce

Un fil Twitter permet ainsi de découvrir une bonne partie du livret conçu par Avalanche Software, gare donc aux spoils pour les joueurs qui souhaiteraient découvrir tous ces éléments par eux-mêmes au sein du titre.

Sachez néanmoins qu'au regard de la quantité de quêtes proposées, on estime que la durée de vie du titre s'articule autour des 35 heures (le double pour boucler le jeu à 100%), ce qui est plus qu'honorable et devrait contenter nombre de joueurs.

Dans l'interstice, Avalanche Software a également publié une nouvelle bande-annonce en français pour son titre qui sortira le 10 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC.