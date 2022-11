Warner Bros Games passe la seconde en cette fin d'année et refuse d'attendre ainsi les Games Awards pour en dévoiler un peu plus concernant Hogwart's Legacy, l'héritage de Poudlard.

Le jeu qui exploitera la franchise Harry Potter et son univers n'est pas attendu avant le début d'année prochaine, pourtant l'éditeur souhaite rassurer après plusieurs reports.

Au fil d'une vidéo de 45 minutes, on découvre ainsi le module de création et de personnalisation du personnage. On pourra choisir un avatar généré aléatoirement ou prédéfini, mais également créer son personnage de toute pièce avec une foule de détails personnalisables : visages, coupes de cheveux, lunettes, signes distinctifs, bijoux, cicatrices...

Poudlard en (presque) vrai !

La vidéo se focalise ensuite sur le dortoir de Poutsouffle qui fourmille de détails. On découvre également l'interface du jeu encore jamais présentée officiellement, et donc les raccourcis d'action ainsi qu'une minimap.

Les joueurs ont également découvert le Guide du sorcier : un livre qui servira de menu au joueur.

Les environnements intérieurs et extérieurs ont été rapidement présentés, et le tout s'annonce assez vaste et détaillé. La partie combat devrait être assez dynamique : le joueur devra enchainer des sorts mineurs via les raccourcis pour pouvoir déclencher des sorts plus puissants. Un système de contre est également prévu.

Hogwarts Legacy est toujours prévu pour une sortie sur PC et consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series le 10 février prochain. La version Switch quant à elle devrait être lancée un peu plus tard au début d'année.