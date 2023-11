C'est donc demain que les joueurs de Switch pourront mettre la main sur un des jeux qui a cartonné en début d'année : Hogwarts Legacy l'Héritage de Poudlard. Un jeu qui exploite l'univers de Harry Potter pour séduire les fans, mais pas que.

Plutôt bien accueilli par la critique dans sa version PC et consoles de salon, le titre aura pris son temps pour être porté sur la console hybride de Nintendo. C'est Avalanche Software qui est à l'oeuvre pour le portage. On se souvient de la catastrophe du portage de Mortal Kombat 1 et de la difficulté pour les studios de porter les jeux récents sur Switch...

Avalanche s'est offert des mois supplémentaires pour peaufiner, mais surtout optimiser son jeu pour une console qui n'était pas franchement taillée pour ce genre de titre. La Switch n'était pas un monstre de puissance à son lancement, et plus de 6 ans plus tard, la situation est encore plus délicate alors que les jeux d'aujourd'hui sont taillés pour des configurations particulièrement musclées. Mais force est de constater que le studio a plutôt bien oeuvré et que l'attente est méritée.

Plusieurs vidéos de comparatif entre la version Switch et les versions PS5 et Xbox Series sont disponibles sur la toile. Qu'on se rassure : on est bien loin de Mortal Kombat 1.

Alors certes le titre a dû composer avec nombre de concessions graphiques pour se montrer fluide. Exit certaines textures, la profondeur de vision, nombre d'effets. Bonjour les couleurs plus ternes, une image un peu plus floue et moins détaillée... Mais c'est le prix à payer pour profiter du titre sur la console nomade et les Potter Heads ne devraient pas bouder leur plaisir.