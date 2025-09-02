L'annonce est tombée et elle a eu l'effet d'une bombe dans la communauté des joueurs. Alors que l'attente autour de Hollow Knight: Silksong est immense, le studio Team Cherry a choisi de le proposer à un prix défiant toute concurrence : 19,99 €. Dans un contexte où le moindre blockbuster frôle les 80 €, cette décision est un message fort, fidèle à la philosophie du studio : privilégier l'accessibilité sans jamais sacrifier la qualité.

Pourquoi ce prix est-il si surprenant ?

Ce tarif de 19,99 € est à peine plus élevé que celui du premier opus, lancé à 15 € en 2017. Compte tenu de l'inflation et, surtout, de l'envergure attendue de Silksong après six ans de développement, ce positionnement est pour le moins généreux. Les joueurs s'attendent à un contenu massif, avec une durée de vie qui devrait, comme pour son aîné, dépasser la vingtaine d'heures pour l'aventure principale.

Le rapport qualité/prix s'annonce donc tout simplement imbattable. Les réactions sur les réseaux sociaux ne s'y sont pas trompées, saluant unanimement un choix "tourné vers le joueur" alors que le studio aurait pu capitaliser bien davantage sur l'engouement phénoménal suscité par le jeu.

Quelles sont les réactions et les conséquences ?

Si les joueurs exultent, l'annonce fait grincer des dents dans le milieu des développeurs indépendants. Cette stratégie commerciale agressive place une pression immense sur les autres studios, dont beaucoup ont déjà décalé leur date de sortie pour ne pas se retrouver face au rouleau compresseur Silksong. En fixant un standard de prix aussi bas pour un jeu de cette qualité et de cette envergure, Team Cherry risque de créer un précédent difficile à suivre pour des équipes aux moyens plus limités.

Comment et quand pourra-t-on y jouer ?

La sortie est imminente. Hollow Knight: Silksong sera disponible le 4 septembre 2025 sur une multitude de plateformes :

PS4 et PS5

Xbox One et Xbox Series X|S

Nintendo Switch et Switch 2

PC (Steam, GOG)

Pour couronner le tout, le jeu sera inclus dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. Le lancement est mondial et synchronisé, prévu pour 16h (heure d'été d'Europe centrale). Fait notable, Team Cherry a confirmé qu'il n'y aurait aucune précommande possible, mettant tout le monde sur un pied d'égalité pour le jour J.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sera-t-il vraiment aussi long que le premier ?

Team Cherry n'a pas communiqué de durée de vie officielle, mais après six ans de développement et au vu de la richesse du premier opus (environ 27 heures pour l'histoire principale), il est attendu que Hollow Knight: Silksong soit un jeu au contenu très généreux.

Y aura-t-il des précommandes pour le jeu ?

Non, le studio a officiellement confirmé qu'il n'y aurait "pas de précommandes". Le jeu sera disponible à l'achat directement le jour de sa sortie, le 4 septembre 2025.

Le prix sera-t-il le même sur toutes les plateformes ?

Oui, le prix de 19,99 € a été annoncé pour l'Europe et devrait être appliqué de manière uniforme sur les boutiques en ligne de PlayStation, Xbox, Nintendo et PC. Il sera également accessible sans coût supplémentaire pour les abonnés au Xbox Game Pass.