À la croisée d'un iPad, d'une Apple TV et d'un HomePod, Apple préparerait le lancement pour le printemps prochain d'un appareil référencé en tant que HomeAccessory. Selon des informations glanées par 9to5Mac, l'appareil au nom de code J490 serait équipé d'une puce A18 qui se retrouve dans l'iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Avec suffisamment de RAM, l'intérêt serait de pouvoir faire profiter le HomeAccessory d'une compatibilité Apple Intelligence pour l'exécution de modèles génératifs et le système d'intelligence personnelle imaginé par Apple.

Le nouvel appareil disposerait d'un écran tactile au format carré (et non pas rectangulaire). Il intégrerait une caméra pour FaceTime et d'autres applications de visioconférence. Elle servirait en outre pour le contrôle par des gestes de la main et l'identification de l'utilisateur pour l'activation de commandes personnelles.

D'après 9to5Mac, le HomeAccessory pourrait exécuter diverses applications, lire du contenu multimédia de manière autonome et servir de récepteur AirPlay. Son écran de verrouillage serait personnalisable à la manière de l'Apple TV avec tvOS 18 ou de l'iPhone.

Des rumeurs qui tendent à se confirmer

Pour Bloomberg, Mark Gurman évoque aussi un appareil d'Apple au nom de code J490 qui devrait faire son apparition l'année prochaine. Il s'inscrirait également dans le cadre du contrôle d'appareils du foyer. L'appareil se fixerait magnétiquement aux murs ou se poserait sur un bureau.

Un élément ajouté est un fonctionnement avec un nouveau système d'exploitation homeOS basé sur tvOS. Plus haut de gamme et en développement, un modèle au nom de code J595 associerait un bras robotisé à un grand écran de type iPad pour un prix de plus de 1 000 dollars.